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Лукашенко описал план оппозиции

Лукашенко: оппозиция планирует захват райцентра в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оппозиция планирует проникнуть на территорию страны и захватить там один из районных центров. Его слова публикует Telegram-канал «Пул первого».

«Им надо легализоваться в Беларуси хотя бы на квадратном метре. Решать эту проблему они будут силовым путем», — заявил он.

До этого Лукашенко заявил о трех сценариях госпереворота в Белоруссии.

«Первый — самый желанный для них. Это организация государственного переворота либо насильственный захват власти непосредственно в период проведения электоральной кампании», — заявил президент, отметив, что реальных предпосылок для раскачивания ситуации, как это было в 2020 году, пока нет.

Второй и третий сценарии, по словам главы государства, включают в себя работу на перспективу и использование текущей избирательной кампании в качестве репетиции госпереворота в 2025 году.

Ранее Лукашенко рассказал о стратегии Запада в отношении России и Белоруссии.

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