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В Госдуме инаугурационную речь Трампа назвали катастрофой для Зеленского

Депутат Журавлев: инаугурационная речь Трампа — катастрофа для Зеленского
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Lex Fridman/YouTube

Инаугурационная речь президента США Дональда Трампа стала катастрофой для Владимира Зеленского, потому что президент Украины рассчитывает на помощь Запада. Об этом РИА Новости заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«... он ведь прежде всего рассчитывает на западную помощь, она - основа его нахождения у власти; а для нас важно лишь, чтобы Запад нам не мешал», — прокомментировал Журавлев.

Он также вспомнил указ о моратории на помощь иностранным государствам на 90 дней, который подписал Трамп. Журавлев предположил, что в списке этих стран Украина была первой. Однако депутат отметил, что обольщаться насчет Трампа не стоит, поскольку он — президент недружественного государства.

Журавлев добавил, что США — вечный геополитический противник РФ, поэтому вся система администрирования настроена исключительно антироссийски. Вместе с тем, на данный момент шаги американского правительства выглядят грамотными, сказал Журавлев.

Ранее в МИД России прокомментировали первые заявления Трампа по внешней политике.

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