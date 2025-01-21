Над посольством США в Москве подняли флаг

В Москве над посольством Соединенных Штатов по указу главы Белого дома Дональда Трампа подняли флаг. Об этом сообщает ТАСС.

До этого экс-президент Джо Байден распорядился приспустить флаги страны в память о бывшем американском президенте Джимми Картере. Флаги над Белым домом, а также над другими правительственными зданиями в США и за рубежом должны были быть приспущены на протяжении 30 дней.

Но избранный президент США подписал документ, который запрещает приспускать флаги во время инаугурации главы государства.

39-го президента США Джимми Картера не стало 29 декабря. Он был единственным главой Соединенных Штатов, который дожил до 100 лет. + пара фактов с Википедии, типа про амнистию уклонистов Вьетнама и что при нем создали Минэнерго и Министерство образования, и что при нем США договорились передать Панамский канал Панаме.

Дональд Трамп 20 января 2025 года вернулся в Белый дом, став 47-м президентом США. В первый раз Трамп был во главе государства с 2017 по 2021 год. Вступая в должность во второй раз, он пообещал отменить все «глупые» указы своего предшественника Джо Байдена, а также завершить конфликт на Украине и предотвратить третью мировую войну. В первый же день президентства он отменил 78 указов и меморандумов, принятых администрацией Байдена.

Ранее Илон Маск опубликовал мем про расследование ФБР в отношении Хантера Байдена.