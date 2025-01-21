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Эксперт напомнил, что на политическую ситуацию в мире влияет не только Трамп

Полковник Баранец: мировая политика зависит не только от Трампа
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Carlos Barria/Reuters

В последнее время многим свойственно все вокруг, в том числе происходящее на Украине, связывать с приходом Дональда Трампа в Белый дом. Однако не стоит забывать, что на политическую ситуацию в мире влияет не только американский лидер. Об этом в беседе с Tsargrad.tv заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец.

«Да, я не стану умалять, что от результатов переговоров [президента России Владимира] Путина с Трампом, возможно, будет зависеть дальнейшее развитие специальной военной операции и, может быть, даже и отношения с Киевом. Но нельзя боготворить этого ковбоя рыженького, который мечется по миру, уже начинает в карман засовывать целые страны, и Панамский канал, и Канаду, и Гренландию», — сказал Баранец.

Он добавил, что некоторым свойственно связывать с Трампом даже погоду и цены в магазинах, однако это ошибочно.

20 января состоялась инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа. В первый раз он был во главе государства с 2017 по 2021 год. Вновь вступая в должность, он пообещал в первый же день президентства подписать более сотни указов и отменить все «глупые» указы своего предшественника Джо Байдена, а также завершить конфликт на Украине и предотвратить третью мировую войну.

Ранее российский депутат дал совет Трампу, стремящемуся стать миротворцем.

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