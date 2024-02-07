На Украине сообщили о завершении расследования по делу Порошенко

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины завершило расследование по делу о государственной измене, возбужденному в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко. Об этом сообщает местное издание «Главком» со ссылкой на официальное заявление ведомства.

Журналисты рассказали, что досудебное расследование по так называемому «угольному делу» завершено. При этом специалисты уже открыли материалы дела для стороны защиты, подчеркивается в материале.

«После ознакомления ГБР должно направить обвинительный акт в отношении Петра Порошенко в суд», — говорится в публикации.

Ожидается, что после этого статус экс-главы государства будет изменен с подозреваемого на обвиняемого.

20 декабря 2021 года следователи вручили Петру Порошенко документы о подозрении в «угольной государственной измене». В том же месяце бывший украинский лидер стал фигурантом соответствующего дела.

В частности, правоохранительные органы заподозрили политика в сговоре с «сепаратистами». По информации Службы безопасности Украины (СБУ), во время боевых действий экс-президент принимал участие в организации закупок угля на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.

Ранее офис президента Украины Владимира Зеленского обвинили в попытках дискредитировать Петра Порошенко.