Порошенко рассказал, что для Украины означает возвращение Трампа к власти

Возвращение к власти Дональда Трампа, который с 2017 по 2021 годы уже занимал пост президента США, является одновременно вызовом и шансом для Украины. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщил бывший украинский лидер, председатель оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко.

Он призвал граждан Украины не забывать, что избранный американский лидер кардинально отличается от уходящего главы государства Джо Байдена. По словам Порошенко, Байдена можно назвать «президентом по ценностям», а Трампа — «президентом по ценам».

«Трамп практичен, решителен и конкретен. Сейчас очень ответственное время и важна совершенная координация между всеми нашими партнерами на Западе», — подчеркнул политик.

Как отметил бывший украинский лидер, Трамп первым среди глав государств предоставил Киеву пакет военной помощи и ввел санкции в отношении компаний, связанных со строительством газопровода «Северный поток — 2». Более того, он выступал за признание независимости Православной церкви Украины.

Порошенко выразил уверенность, что победа Москвы в конфликте с Киевом обернется «катастрофой для глобальной безопасности в мире».

«Могу заверить, что его (Трампа. — «Газета.Ru») возвращение в Белый дом — это окно возможностей, которое будет довольно узким, однако мы должны найти способ работать вместе», — добавил политик.

Ранее российский философ рассказал, как Трамп мог бы урегулировать украинский кризис.