Встреча между президентом России Владимиром Путиным и избранным главой Белого дома Дональдом Трампом требует тщательной подготовки. Об этом РИА Новости заявил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.

Он отметил, что это должна быть не просто встреча.

«Саммит между президентами России и Соединенных Штатов требует большой домашней работы. Для того, чтобы просто пожать друг другу руки, саммит не нужен», — сказал глава РСМД.

По мнению Тимофеева, российская и американская стороны могли бы поддерживать международные связи и без встречи на высшем уровне, так как личные отношения и встречи не выступают гарантом политических результатов.

Он подчеркнул, что глава российского государства не питает иллюзий по поводу личных контактов.

До этого издание Spectator писало, что Владимир Путин представляет собой серьезное испытание для вновь избранного американского лидера Дональда Трампа в потенциальных переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

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