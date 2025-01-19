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В Израиле сделали заявление насчет возможных мирных переговоров по Украине

Политолог Кедми: Запад и Зеленский не будут участвовать в переговорах по Украине
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Lex Fridman/YouTube

Экс-глава израильской спецслужбы «Натив», политолог Яков Кедми в интервью порталу «Поглед Инфо» заявил, что страны Запада и президент Украины Владимир Зеленский не будут принимать участия в переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта.

«Нечего им в этих переговорах делать, также как и Зеленскому. Для статистики они будут, результаты они узнают», — отметил политолог.

Кедми полагается, что мирные переговоры по Украине де-факто будут проходить между Россией и США.

До этого профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что западные средства массовой информации перевирают слова президента России Владимира Путина, а также лгут о переговорах Москвы и Киева. Дизен среди прочего обратил внимание, что в 2022 году Вашингтон и Лондон совместными усилиями саботировали переговоры Киева и Москвы, а о «завоевании Украины за три дня» в Кремле никогда и не заявляли..

Он указал на то, что НАТО внес огромный вклад в разрыв дипломатических отношений Украины и России, кроме того, НАТО сыграло большую роль в военное оснащение Вооруженных сил Украины.

Ранее Медведчук раскрыл, чего боится Зеленский.

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