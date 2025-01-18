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Экс-советник Трампа допустил возможность его встречи с Ким Чен Ыном

Болтон не исключил, что Трамп посетит КНДР или пригласит Ким Чен Ына в США
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Ministry of Communications/Global Look Press

Избранный американский президент Дональд Трамп во время второго срока на посту главы государства может посетить КНДР или пригласить северокорейского лидера Ким Чен Ына в США. Об этом в ходе интервью для японского телеканала NHK заявил экс-советник будущего хозяина Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.

Бывший чиновник отметил, что в 2019 году Трамп несколько раз встречался с Ким Чен Ыном. Но тогда переговоры проходили за пределами США и Северной Кореи.

«Единственные оставшиеся вопросы — пригласит ли он (избранный американский лидер — «Газета.Ru») генерального секретаря [Центрального комитета Трудовой партии Кореи] в Белый дом или сам посетит Пхеньян. Я считаю, что во втором сроке Трампа либо одно, либо оба эти события имеют высокую вероятность», — отметил Болтон.

При этом он обратил внимание, что вопрос достижения ядерного соглашения между США и КНДР все еще остается открытым. В свой первый президентский срок Трамп не согласился с условиями Ким Чен Ына, в том числе ради Японии и Южной Кореи.

«Неизвестно, удастся ли договориться о чем-то во время второго срока. Однако это вызывает у меня беспокойство», — признался экс-советник.

По его словам, в настоящее время растет угроза для США со стороны КНР. На этом фоне возникает неопределенность с перспективами урегулирования проблем между Вашингтоном и Пхеньяном, который активно поддерживает Пекин и Москву.

Ранее Трампу предложили подумать о возможности покупки Кубы, КНДР и Тайваня.

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