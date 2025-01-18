В РСМД заявили об отказе РФ от контактов с США, пока Вашингтон поддерживает Киев

Глава РСМД Тимофеев: РФ не будет вести переговоры, пока США поддерживают Украину

Россия не будет вести переговоры с США до тех пор, пока Вашингтон оказывает поддержку Киеву. Об этом РИА Новости заявил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.

Глава РСМД отметил, что до начала спецоперации Россия оставляла ряд аспектов за пределами украинского вопроса. Однако, по его словам, сейчас ситуация изменилась.

«Сейчас наша позиция такова: мы не будем обсуждать ни ядерную проблематику, ни экономику, ни что-либо еще, касающееся отношений двух стран, пока не будут решены принципиальные вопросы безопасности России, пока оказывается масштабная военная и финансовая поддержка противникам России», — сказал Тимофеев.

Гендиректор предположил, что Москва вряд ли откажется от подобной позиции.

Накануне экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что для прекращения украинского конфликта избранному президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу следует как можно скорее прекратить поддержку Киева. Кроме того, политику нужно приказать всем американским специалистам, помогающим ВСУ, покинуть украинскую территорию, добавил эксперт.

Ранее журналисты назвали Путина «трудным соперником» для Трампа.