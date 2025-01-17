Госслужащие США меняют описание своих функций для сохранения работы при Трампе

CNN: чиновники США меняют описание своих функций, чтобы их не уволили при Трампе

В США некоторые госслужащие меняют описание своих функций и отчетов о работе, чтобы их не сократили при избранном американском президенте Дональде Трампе. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источники.

По его информации, сотрудники федерального правительства Соединенных Штатов убирают из описания своих рабочих обязанностей слова, которые относятся к политике и функциям по ее формированию. Кроме того, они пытаются убрать любые привязки к мерам по обеспечению расового и других видов многообразия.

13 ноября Трамп объявил, что американские предприниматели Илон Маск и Вивек Рамасвами возглавят DOGE — Департамент повышения эффективности государственного управления (Department of Government Efficiency). Будущий глава Белого дома рассчитывает, что к 4 июля 2026 года DOGE создаст эффективное правительство.

Ранее власти США потратили более $9 млн на «умные туалеты» и кокаиновые эксперименты с собаками.