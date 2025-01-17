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Шлосбергу предъявили обвинение в нарушении закона об иноагентах

Зампреда партии «Яблоко» Шлосберга обвинили в нарушении закона об иноагентах

Заместителю председателя партии «Яблоко» Льву Шлосбергу (признан в РФ иностранным агентом), признанному в РФ иноагентом, предъявили обвинение по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законом РФ об иностранных агентах. Об этом пишет СУ СК РФ Псковской области в официальном Telegram-канале.

В отношении Шлосберга избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, уточнили в ведомстве.

«Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах), избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — говорится в посте.

По версии следствия, политик находящийся в реестре иностранных агентов, неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение законодательства РФ об иноагентах, совершил повторное нарушение.

Шлосберг осуществил публичное распространение материалов без указания о том, что они созданы или распространены иностранным агентом.

«В настоящее время расследование по уголовному делу продолжается, проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы и установление всех обстоятельств совершенного преступления», — отметили в СУ СК Псковской области.

Ранее сообщалось, что в Госдуме не намерены вводить исключения при маркировке иноагентов в соцсетях

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