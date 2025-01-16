В Кремле заявили, что пока рано говорить, насколько удачно соглашение ХАМАС и Израиля

В Кремле считают, что пока преждевременно говорить, насколько удачно соглашение, подписанное между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.

«Любое урегулирование, которое приводит к прекращению огня и прекращению страданий народа в Газе, и которое добавляет безопасности Израилю, может только приветствоваться», — подчеркнул представитель Кремля.

Он добавил, что Россия не принимала участия в этом процессе подписания соглашения.

15 января Израиль и ХАМАС подписали в столице Катара Дохе соглашение о прекращении огня в секторе Газа и постепенном освобождении заложников. Ожидается, что в соответствии с соглашением, которое еще не было официально объявлено, ХАМАС и его союзные боевые группировки освободят 33 заложника, захваченных в Израиле во время атак 7 октября 2023 года. В обмен Израиль, предположительно, освободит сотни палестинских заключенных из своих тюрем. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Байден поспорил с Трампом о том, кто добился соглашения Израиля с ХАМАС.