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Порошенко назвал число сбежавших украинских министров

Порошенко: три четверти украинских министров сбежали на запад Украины
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Gleb Garanich/Reuters

После начала спецоперации на Украине три четверти министров сбежали из Киева на запад страны. Об этом заявил бывший украинский президент, глава оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко в интервью телеканалу «Общественное».

«Власть — это не только [президент Украины Владимир] Зеленский... Власть — это 75% правительства, министров, которых не было в Киеве…75% министров были не в Киеве, и это было преступно», — сказал экс-глава государства.

Порошенко добавил, что уехавшие министры приезжали на заседания с запада страны, после чего возвращались обратно. По словам главы оппозиционной партии, аналогичное решение принимало руководство генпрокуратуры и Службы безопасности Украины (СБУ).

В декабре прошлого года бывший украинский министр иностранных дел, экс-посол республики в Великобритании Вадим Пристайко сообщил, что власти Украины обсуждали возможность релокации в Лондон в начале февраля 2022 года. По его словам, тогда он предложил данную инициативу во время сопровождения Бориса Джонсона в Киеве.

Ранее депутат Рады предостерег уехавших из страны украинцев от возвращения домой.

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