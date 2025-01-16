Порошенко назвал число сбежавших украинских министров

После начала спецоперации на Украине три четверти министров сбежали из Киева на запад страны. Об этом заявил бывший украинский президент, глава оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко в интервью телеканалу «Общественное».

«Власть — это не только [президент Украины Владимир] Зеленский... Власть — это 75% правительства, министров, которых не было в Киеве…75% министров были не в Киеве, и это было преступно», — сказал экс-глава государства.

Порошенко добавил, что уехавшие министры приезжали на заседания с запада страны, после чего возвращались обратно. По словам главы оппозиционной партии, аналогичное решение принимало руководство генпрокуратуры и Службы безопасности Украины (СБУ).

В декабре прошлого года бывший украинский министр иностранных дел, экс-посол республики в Великобритании Вадим Пристайко сообщил, что власти Украины обсуждали возможность релокации в Лондон в начале февраля 2022 года. По его словам, тогда он предложил данную инициативу во время сопровождения Бориса Джонсона в Киеве.

Ранее депутат Рады предостерег уехавших из страны украинцев от возвращения домой.