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Байден ищет способ сохранить доступ к TikTok в США

NBC: администрация Байдена ищет способ сохранить доступ к TikTok в США
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Reuters

Администрация президента США Джо Байдена ищет способ сохранить американцам доступ к приложению TikTok после вступления в силу запрета на его работу 19 января. Об этом сообщает телекомпания NBC со ссылкой на источники.

«Американцам не стоит ожидать внезапного запрета TikTok в воскресенье», — заявил представитель действующей администрации.

По словам собеседника телеканала, чиновники «изучают варианты» сохранения доступа к TikTok.

В то же время Майк Уолц, новый советник избранного президента США Дональда Трампа по нацбезопасности, заявил в беседе с Fox News, что республиканец готов вмешаться, чтобы сохранить доступ к китайскому приложению на американском рынке.

В апреле действующий президент США Джо Байден подписал закон, согласно которому платформа должна перейти под управление американской компании до 19 января 2025 года, иначе ее работа на территории страны будет запрещена. Американские власти опасаются, что китайское правительство может потребовать данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Однако представители TikTok неоднократно опровергали эти опасения.

17 декабря глава TikTok Шоу Цзы Чу встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Ранее блогер MrBeast решил «спасти» TikTok.

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