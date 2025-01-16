Байден в последний раз выступил перед гражданами США

Действующий президент США Джо Байден выступил с прощальным обращением к американским гражданам. Трансляция обращения политика велась на YouTube-канале Белого дома.

Обращаясь к согражданам, Байден заявил, что они смогут почувствовать итоги его работы на посту президента через десятилетия. В частности, он напомнил, что при нем удалось создать почти 17 миллионов новых рабочих мест, также был расширен доступ населения к здравоохранению.

Говоря о внешней политике США, президент отметил, что ему удалось укрепить НАТО и «сохранить свободу Украины». Он также затронул заключение соглашения между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС по прекращению огня в секторе Газа, отметив, что сделка была разработана и согласована его администрацией.

Также демократ заявил, что при нем США опередили Китай в конкурентной борьбе.

В заключение Байден заверил, что обеспечил мирную передачу полномочий следующему президенту США. При этом политик в своей речи ни разу не упомянул Россию.

82-летний Джо Байден победил на выборах осенью 2020 года и стал 46-м президентом США (от Демократической партии). С 2009 по 2017 год он занимал пост вице-президента при президенте Бараке Обаме. 20 января 2025 года его место на посту президента займет республиканец Дональд Трамп, руководивший страной в период с 2016 по 2020 годы.

Ранее на Западе объяснили решение Байдена разрешить Украине удары вглубь России.