Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Байден в последний раз выступил перед гражданами США

Президент США Джо Байден выступил с прощальной речью перед американцами
close
MANDEL NGAN/Reuters

Действующий президент США Джо Байден выступил с прощальным обращением к американским гражданам. Трансляция обращения политика велась на YouTube-канале Белого дома.

Обращаясь к согражданам, Байден заявил, что они смогут почувствовать итоги его работы на посту президента через десятилетия. В частности, он напомнил, что при нем удалось создать почти 17 миллионов новых рабочих мест, также был расширен доступ населения к здравоохранению.

Говоря о внешней политике США, президент отметил, что ему удалось укрепить НАТО и «сохранить свободу Украины». Он также затронул заключение соглашения между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС по прекращению огня в секторе Газа, отметив, что сделка была разработана и согласована его администрацией.

Также демократ заявил, что при нем США опередили Китай в конкурентной борьбе.

В заключение Байден заверил, что обеспечил мирную передачу полномочий следующему президенту США. При этом политик в своей речи ни разу не упомянул Россию.

82-летний Джо Байден победил на выборах осенью 2020 года и стал 46-м президентом США (от Демократической партии). С 2009 по 2017 год он занимал пост вице-президента при президенте Бараке Обаме. 20 января 2025 года его место на посту президента займет республиканец Дональд Трамп, руководивший страной в период с 2016 по 2020 годы.

Ранее на Западе объяснили решение Байдена разрешить Украине удары вглубь России.

Все новости на тему:
Уход Байдена
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами