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Сенаторы США подняли тему пьянства на работе

Американские конгрессмены обсудили тему алкоголизма на рабочем месте
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Evan Vucci/AP

Члены конгресса США обсудили на слушаниях по рассмотрению кандидатуры телеведущего Пита Хегсета, выдвинутого на пост министра обороны, тему алкоголизма на рабочем месте. Об этом пишет ТАСС.

По мнению американских чиновников, Хегсет недостаточно квалифицирован для того, чтобы руководить военным ведомством. Некоторые члены Демократической партии отметили, что журналист был замечен в прошлом в употреблении алкоголя на рабочем месте.

При этом республиканец Роджер Уикер отверг выводы о том, что Хегсета нельзя утверждать главой Пентагона, так как он якобы не имеет опыта руководящей работы в крупных организациях. Другие республиканцы также вступились за Хегсета.

Пит Хегсет — политический комментатор телеканала Fox News, ветеран войн в Афганистане и Ираке. В ноябре 2024 года он был номинирован на пост министра обороны во втором кабинете Дональда Трампа. В Пентагоне назначение вызвало шок, поскольку у Хегсета нет необходимого опыта для такой ключевой должности.

Ранее стало известно о претензиях к Хегсету из-за его татуировок.

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