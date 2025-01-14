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В Госдуме объяснили, почему именно сейчас Киев атаковал БПЛА территорию РФ

Депутат ГД Колесник: Киев создает эскалацию перед инаугурацией Трампа
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются атаковать российскую гражданскую инфраструктуру перед инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа, чтобы повысить градус эскалации. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В Киеве понимают, что с приходом к власти республиканца выпрашивать оружие будет труднее, отметил парламентарий.

«Так Киев провоцирует нас на ответный удар по гражданским, а не по критическим и военным объектам, не по скоплению войск, не по учебным центрам. Тогда Зеленский и его команда раскачали бы эту тему на мировых площадках. Но мы им таких поводов не давали и давать не намерены», — подчеркнул Колесник.

Он добавил, что удары по гражданским объектам на территории противника не принесут никакой тактической или стратегической пользы.

В ночь на 14 января регионы России подверглись массированной атаке украинскими беспилотниками. По данным Telegram-канала SHOT, средства ПВО сбили свыше 200 воздушных целей. Больше всего пострадала Саратовская область. По словам главы региона Романа Бусаргина, повреждения зафиксировали на двух промышленных предприятиях. Как сообщил портал 164.RU, ВСУ атаковали нефтебазу в Энгельсе, которая уже подвергалась удару 8 января. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Самарской области объявили об опасности атаки беспилотников.

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