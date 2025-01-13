Единственным возможным вариантом «немецкого сценария» урегулирования конфликта на Украине является прямое присоединение остатков малороссийских земель к РФ. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

В заявлении уточняется, что «немецкий сценарий» предполагает распад Украины на аналоги Федеративной Республики Германия (ФРГ) и Германской Демократической Республики (ГДР). При этом роль ФРГ будет отведена подконтрольным «бандеровскому Киеву» территориям, а ГДР — землям, вошедшим в состав РФ.

«Очевидно, почему появился подобный сценарий, несмотря на то что у него нет никаких шансов. Ответ прост: с ним руководство незаконного киевского режима легче примирить с самыми оголтелыми неонацистами», — подчеркнул Медведев.

При этом он обратил внимание, что в конце XX века ФРГ «проглотила» ГДР. На этом фоне заместитель председателя СБ РФ задался вопросом, предполагает ли «немецкий сценарий», что в будущем российское руководство должно будет сдать «всех своих» так называемому «Бандеростану».

Как отметил Медведев, никто в здравом уме не станет рассматривать вариант развития событий, при котором ядерной державе придется отдавать какие-то территории Украине. По его словам, сейчас все в мире понимают, что единственным путем урегулирования конфликта является присоединение остатков малороссийских земель к РФ.

Ранее бывший американский чиновник назвал раздел Германии после войны «лучшим историческим примером» для урегулирования на Украине.