Россиян предупредили об использовании работодателями ИИ для обучения сотрудников

В прошлом году 40% компаний уже внедрили искусственный интеллект в свои процессы, и объем государственных инвестиций в эту сферу продолжает расти. В 2025 году доля компаний, применяющих ИИ, может увеличиться до 60–70%, спрогнозировала директор платформы Грейд от Яндекс Практикума Анастасия Рекшинская в беседе с «Газетой.Ru».

По ее словам, первый этап работы с ИИ при обучении сотрудника — анализ его навыков: нейросеть изучает их, обрабатывая данные из тестов, кейсов, рабочих задач и даже поведенческих метрик конкретного работника. Рекшинская отметила, что с помощью тестов алгоритмы могут выявить, как сотрудник справляется с разнообразными заданиями, где его сильные и слабые стороны, и предложить индивидуальный план развития.

«При обучении сотрудников ИИ может встроиться в работу на нескольких уровнях. К примеру, он поможет с созданием контента: нейросети генерируют персонализированные материалы на основе потребностей и уровня знаний каждого работника. Искусственный интеллект используется также в интерактивном обучении: чат-боты и виртуальные ассистенты отвечают на вопросы и помогают сотрудникам глубже разобраться в сложных темах. В 2025 году 60–70% компаний будут использовать ИИ в работе против 40% в 2024 году. Более 81% [из использующих искусственный интеллект] компаний будут применять ИИ для корпоративного обучения», — отметила Рекшинская.

По ее словам, набирает обороты один тренд — «обучение в моменте»: сотрудники получают подсказки от ИИ прямо в рабочем процессе, без прохождения курсов. Процесс «обучения на реальных рабочих задачах» почти полностью вписывается в основной рабочий процесс, уточнила эксперт. Она добавила, что на Западе практикуется обучение в стиле «человек + ИИ». В ходе него люди и технологии работают как команда.

Ранее сообщалось, что большинство россиян считают ИИ помощником в решении рабочих задач.