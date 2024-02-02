«Движение первых» передало жителям Донбасса 400 тысяч книг

Общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых» передало сверстникам в Донбассе порядка 400 тыс. книг. Об этом на съезде движения рассказал президент РФ Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

«Вы сделали за последний год очень много... 400 тысяч, около этого, книг собрали для своих сверстников и направили в Донбасс и в Новороссию. Это совершенно конкретные, осязаемые вещи. И конечно, вы много-много сделаете еще в будущем», — сказал Путин.

Он добавил, что, помимо этого, ребята из движения успели отправить порядка 3 млн писем бойцам в зоне СВО, а также посадить 2 млн деревьев в честь Дня народного единства.

Путин поблагодарил участников «Движения первых» и их наставников.

1 февраля Путин в четвертый раз приехал на международную выставку-форум «Россия», которая проводится на территории московского ВДНХ, где выступил на церемонии закрытия съезда «Движения первых» и призвал молодежь уверенно идти к своей цели.

Ранее итальянские волонтеры привезли новогодние подарки детям Донбасса.