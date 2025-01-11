В США дали неутешительную оценку попытке наступления ВСУ в Курской области

WP: ВСУ не добились успехов в попытке провести наступление в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не добились серьезных успехов в ходе попытки провести новое наступление в Курской области в январе 2025 года. Такую оценку дает издание The Washington Post (WP).

В материале отмечается, что в попытках прорвать российскую оборону ВСУ столкнулись с серьезным сопротивлением и не смогли продвинуться вглубь Курской области. В то же время ВС РФ «неуклонно продвигаются» вдоль левого фланга и берут пленных, говорится в тексте.

Как пишет газета, преимущество находится на стороне армии России. Его удалось добиться за счет переброски значительных сил в горячие точки на территории российского региона, пишут авторы. Украина же постепенно теряет захваченную территорию, отмечает WP.

The Washington Post цитирует аналитика Центра военно-морского анализа в Вирджинии Майкла Кофмана, который заявил, что удерживание украинскими военными захваченных территорий в Курской области носит «символический характер».

«У Украины есть явный стимул удерживать Курск как можно дольше <...> и попытаться продемонстрировать, что у них все еще есть возможности для наступления в этой войне», — указал Кофман.

5 января Минобороны РФ сообщало, что украинские войска провели контратаку в Курской области в направлении хутора Бердин, чтобы остановить российское наступление, но им было нанесено поражение. В результате неудачной контратаки ВСУ потеряли два танка, машину разграждения и семь боевых бронированных автомобилей.

Ранее Байден заявил, что существует «реальный шанс» победы Украины над Россией.