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Назначен исполняющий обязанности канцлера Австрии

Глава МИД Александер Шалленберг вступил в должность и. о. канцлера Австрии
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Imago/Martin Juen/Global Look Press

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг вступил в должность исполняющего обязанности канцлера страны. Об этом сообщила канцелярия президента Александера Ван дер Беллена в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Отмечается, что президент освободил от должности канцлера Австрии Карла Нехаммера по его просьбе на фоне провала коалиционных переговоров.

Одновременно Ван дер Беллен назначил и. о. канцлера Шалленберга и принял его присягу.

Для Александера Шалленберга это будет второй срок в качестве и. о. канцлера Австрии. Он уже возглавлял правительство страны в 2021 году после ухода в отставку Себастьяна Курца, главой МИД назначен в 2019 году. Шалленберг продолжит совмещать обязанности министра иностранных дел с новой должностью.

В ноябре 2022 года на фоне проводимой Россией специальной военной операции на Украине и введенных в связи с этим западных санкций, Шалленберг заявлял, что в отношении РФ не может быть «культуры отмены», но в то же время невозможно поддерживать с ней отношения в прежнем виде.

Ранее сообщалось, что экс-канцлеру Австрии предстоит предстать перед судом.

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