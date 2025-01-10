Володин прибыл в Венесуэлу на инаугурацию Николаса Мадуро

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин прибыл в Венесуэлу, чтобы представлять Российскую Федерацию на инаугурации избранного президента южноамериканской страны Николаса Мадуро. Об этом сообщает РИА Новости.

Торжественная церемония пройдет в Каракасе.

10 января Николас Мадуро в третий раз принесет присягу на посту президента Венесуэлы. Церемония пройдет через пять месяцев после выборов, которые состоялись в стране в июле прошлого года. По официальным данным, Мадуро победил, набрав 51,2% голосов избирателей.

Основным соперником Мадуро был оппозиционер Эдмундо Гонсалес Уррутиа, который не признал результаты выборов. Руководители многих стран Латинской Америки, в том числе Аргентины, Гватемалы, Коста-Рики, Перу и Чили, также не признали или поставили под сомнение результаты выборов. Победу Гонсалеса признали в ряде западных стран, включая США.

Николас Мадуро занимал пост министра иностранных дел в правительстве Уго Чавеса (2006—2013 гг.) и был вице-президентом Венесуэлы (2012—2013 гг.). С марта по апрель 2013 года Мадуро исполнял обязанности президента Венесуэлы. Затем он был избран президентом страны. В июле 2024 года он был переизбран на третий срок.

Ранее Мадуро заявил о подготовке покушения на вице-президента Венесуэлы.