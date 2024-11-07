Нейросеть не смогла создать «НейроЛенина» из-за цитат в его книгах

Депутат Госдумы Денис Парфенов рассказал, что самая известная нейросеть не смогла создать «Нейроленина» из-за невозможности подобрать цитаты в его сочинениях. Об этом пишет РИА Новости.

«Я уже предпринимал попытку сделать нечто подобное. Закачал полные собрания сочинений (Карла) Маркса, (Фридриха) Энгельса, (Владимира) Ленина, (Иосифа) Сталина в самую известную нейросеть. Результат оказался, мягко говоря, скромным: нейронка, разумеется, не только не смогла овладеть диалектико-материалистическим методом, но и даже с поиском цитат у нее большие проблемы», — рассказал чиновник.

Также Парфенов считает, что возможности технологий не стоит переоценивать. Лучше ориентироваться на способности обычных людей.

Их нужно готовить в специальных центрах. Один из них существует на базе КПРФ. Туда отправляются талантливые представители партии, которых обучают идеологии.

Впоследствии они возвращаются в свои регионы и продолжают развиваться, чтобы занимать ответственные посты во фракции.

В Кремле, тем временем, рассчитывают, что искусственный интеллект поможет улучшить производительность труда в России.

Ранее исследователи выяснили, как эмоции влияют на решения искусственного интеллекта.