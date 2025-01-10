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Трампу отказали в отсрочке приговора по делу о фальсификации

Верховный суд отказал Трампу в отсрочке приговора по делу о фальсификации
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Fulton County Sheriff's Office

Верховный суд США отклонил ходатайство Дональда Трампа о переносе срока вынесения приговора по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на постановление.

8 января Трамп подал экстренное ходатайство в Верховный суд, пытаясь предотвратить вынесение ему приговора по этому делу. Заседание по этому делу состоится 10 января.

Среди причин отклонения прошения то, что предполагаемые нарушения в ходе судебного разбирательства по его делу могут быть рассмотрены в обычном порядке апелляции.

По данным Fox, суд Нью-Йорка заменил судью Артура Энгорона, которого союзники республиканца обвинили в предвзятых действиях по отношению к Трампу. Дело поручено рассматривать судье Верховного суда округа Нью-Йорк Джудит Макмахон.

Вынесение приговора в деле Нью-Йорк против Трампа было назначено на 10 января после того, как присяжные признали будущего президента виновным в фальсификации деловых документов. Трамп не признал себя виновным по всем пунктам обвинения и подал апелляцию.

По версии следствия, компания Trump Organization произвела фальсификацию при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс за молчание о связях с политиком.

Все это происходит за 10 дней до инаугурации 47-го президента США.

Ранее Трамп назвал политической атакой решение суда вынести ему приговор.

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