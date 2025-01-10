В Каракасе начался антифашистский фестиваль «За новый мир». Об этом пишет ТАСС.

В фестивале будут участвовать российские делегаты палаты молодых законодателей СФ РФ, Молодой гвардии, Национального совета молодежных и детских объединений РФ.

«Мы похороним фашизм, потому что Боливарианская революция нанесла стратегическое поражение фашизму при [экс-президенте Венесуэлы Уго] Чавесе и теперь при [президенте республики Николасе] Мадуро», — заявила исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.

По словам Родригес, фашизм присутствовал в каждой исторической эпохе и сейчас заразил Европу.

10 января участники фестиваля проведут шествие в поддержку инаугурации Мадуро, который теперь будет править Венесуэлой на протяжении еще шести лет — с 2025 по 2031 год.

До этого антифашисты из Европы и Бразилии приехали в ЛНР поддержать Донбасс.

Ранее депутат Федоров получил угрозы о неонацистов из ДШРГ «Русич».