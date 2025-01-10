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В ЕС приветствовали избрание нового президента Ливана

В Евросоюзе приветствовали избрание президентом Ливана Джозефа Ауна
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Mohamed Azakir/Reuters

Избрание Джозефа Ауна президентом Ливана открывает перспективы для восстановления международной помощи стране и полного возобновления партнерских отношений между ЕС и Ливаном, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Этот важный шаг знаменует собой момент надежды и обновления для ливанского народа. Мы приветствуем ливанских парламентариев за достижение широкого консенсуса, демонстрирующего ответственность», – говорится в заявлении Каллас.

Представитель ЕС подчеркнула важность национального единства для участия всех граждан в преодолении последствий недавних конфликтов, усилий по восстановлению и политической стабилизации.

В документе также подтверждена «неизменная поддержка ЕС ливанскому народу». ЕС рассчитывает на быстрое формирование «дееспособного правительства, способного продвигать реформы и перспективную политическую повестку».

Накануне парламент Ливана избрал Джозефа Ауна, бывшего командующего армией, президентом после 12 неудачных попыток. Срок полномочий предыдущего президента истек в октябре 2022 года.

Президент в Ливане обладает значительной властью, и, по местным законам, эту должность может занимать только христианин-маронит.

В декабре сообщалось, что шииты, алавиты и христиане бегут из Сирии в Ливан из-за опасений возможных преследований со стороны пришедшей к власти вооруженной оппозиции, среди сторонников которой есть радикалы-исламисты.

Ранее авиация Израиля совершила налет на Ливан.

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