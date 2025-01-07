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Власти Британии выложили в TikTok ролик с неприличной песней

Власти Британии выложили в TikTok ролик с рекламой реформ под песню о наркотиках
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Rostislav_Sedlacek/Shutterstock/FOTODOM

Партия лейбористов в Великобритании опубликовала в TikTok видеоролик с рекламой реформ, который сопровождался неприличной песней. Об этом пишет Telegraph.

Песня призывала «давать наркотики девушкам».

В декабре генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чу встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго за несколько недель до возможного запрета сервиса в США.

Согласно источнику, встреча состоялась спустя несколько часов после того, как Трамп предположил, что может попытаться отменить запрет, чтобы спасти TikTok, который он использовал для привлечения молодых избирателей во время предвыборной кампании. В 2020 году Трамп уже пытался запретить приложение, но с тех пор изменил свою позицию.

В апреле президент США Джо Байден подписал закон, согласно которому платформа должна перейти под управление американской компании, иначе ее работа на территории страны будет запрещена. Американские власти опасаются, что китайское правительство может потребовать данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Однако TikTok неоднократно выражала несогласие с этими опасениями.

Ранее стало известно, что Албания на год заблокирует TikTok.

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