Генконсульство РФ и власти Китая готовят мероприятия к 80-летию Победы

Генконсульство РФ в Шэньяне и власти КНР готовят мероприятия к 80-летию Победы

Генконсульство РФ в Шэньяне совместно с властями КНР готовит памятные мероприятия и церемонии возложения венков к памятникам советским воинам в рамках празднования 80-летия Победы в 2025 году. Об этом в интервью РИА Новости рассказала генеральный консул России в Шэньяне Наталья Прыжкова.

По ее словам, ожидается участие представителей регионов России и руководства провинций консульского округа.

Прыжкова отметила, что генконсульство регулярно проводит патриотические акции, среди которых «Диктант Победы», «Свеча памяти», «Бессмертный полк».

Генконсул подчеркнула, что первостепенной задачей всех загранучреждений МИД России «в условиях процветания фашистских настроений в некоторых странах» является сохранение исторической памяти и недопущение искажения исторических фактов.

В 2025 году отмечается 80 лет Победы в Великой Отечественной войне. Торжественные мероприятия пройдут по всей России. На федеральном уровне запланировано больше 170 мероприятий, включая военный парад на Красной площади 9 мая, прием президента, праздничный фейерверк, благоустройство воинских захоронений, поисковые работы и выставки архивных материалов.

Ранее стало известно, что в Казахстане впервые за пять лет пройдет парад Победы.