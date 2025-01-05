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В Германии захотели отменить для сирийских беженцев статус защищенных лиц

Глава МВД ФРГ Фезер: нужно отменить для сирийских беженцев статус защищенных лиц
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Rodi Said/Reuters

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер представила план по дальнейшим действиям властей Германии в отношении сирийских беженцев в случае стабилизации ситуации в Сирии. Об этом она сообщила медиагруппе Funke, передает РИА Новости.

По словам главы немецкого МВД, план состоит из четырех пунктов и предусматривает, в частности, лишение беженцев статуса защищенных лиц, что потребует от них покинуть ФРГ.

«Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев перепроверит предоставление защиты и отменит ее, если люди больше не будут нуждаться в этой защите в Германии по причине стабилизации ситуации в Сирии», — заявила Фезер.

Собеседница медиагруппы добавила, что МВД и МИД ведут совместную работу над тем, чтобы получить более ясную картину обстановки в Сирии.

Фезер также назвала важными еще три пункта. Так, те беженцы, которые хорошо интегрированы в общество ФРГ, ведут рабочую деятельность, а также выучили немецкий и «нашли свою новую родину», должны иметь право остаться в Германии. Другой пункт предусматривает оказание помощи сирийцам, которые хотят вернуться. Третьим пунктом названа «скорейшая депортация исламских преступников».

До этого представители новой администрации Сирии отказались пожать руку главе МИД Германии Аналене Бербок, которая прибыла в страну с необъявленным визитом. На кадрах видно, как Бербок первой сходит с трапа правительственного самолета и направляется к делегации новой сирийской администрации. Сирийские политики, в свою очередь, приложили руку к сердцу, ясно давая понять, что не намерены пожимать руку министру.

Ранее в Германии назвали причину визита Бербок в Сирию.

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