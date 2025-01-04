Стало известно, куда «пропал» Фицо

Премьер-министра Словакии Роберта Фицо «нашли» в отеле Capella Hanoi во Вьетнаме спустя две недели после поездки в Москву, в течение которых общественность не могла определить его местонахождение, несмотря на регулярную активность в социальных сетях. Об этом пишет Denník N.

Местонахождение Фицо было выявлено благодаря последней публикации в социальной сети, на которой есть узнаваемые детали интерьера отеля. Предполагается, что ночь в этом заведении стоит около $6 тыс. При этом в аппарате правительства отказались раскрывать журналистам местонахождение Фицо, в отеле прямо отказываться отвечать на вопрос о том, кто находится в номере на фото, не стали, а перенаправили звонок туда. После того, как трубку в номере не подняли, журналистам сказали, что гостя там нет.

До этого Фицо заявил, что его партия может обсудить снижение помощи украинцам в Словакии.

15 мая 2024 года произошло покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Премьер общался со своими сторонниками на улице после заседания кабмина. 71-летний писатель Юрай Цинтула пять раз выстрелил в политика из пистолета и был задержан. Премьер-министр был ранен в грудь, бедро и живот, его на вертолете доставили в один из госпиталей в Братиславе. Вооруженное нападение на словацкого премьер-министра Роберта Фицо стало первым в Европе более чем за 20 лет.

Цинтула является сторонником оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» и неоднократно критиковал Фицо за его политику.

Ранее Зеленский заявил о «приказах из Москвы для Фицо» по вопросу поставок электричества Киеву.