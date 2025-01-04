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Евросоюз проведет экстренный саммит по обороне в феврале

Кошта: Рютте и Стармер приглашены на экстренный саммит ЕС по обороне
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Global Look Press

Генсек НАТО Марк Рютте и британский премьер Кир Стармер приглашены на экстренный саммит ЕС по военным вопросам 3 февраля, заявил глава Европейского совета Антониу Кошта. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, вопросы обороны следует рассматривать как стратегический приоритет Евросоюза, чтобы сделать его сильнее и устойчивее, а также повысить инвестиции. Поэтому он принял решение созвать в феврале специальный саммит, посвященный обороне.

Кошта добавил, что на встрече будут обсуждаться вопросы увеличения военных расходов всех стран Евросоюза и отношения в военной сфере между партнерами в рамках НАТО.

В ноябре 2024 года сообщалось, что Европейская комиссия намерена высвободить из бюджета Евросоюза почти €400 млрд, предназначенных на развитие депрессивных регионов стран ЕС, и потратить их на оборонные нужды.

Европейская комиссия пока не дала согласия использовать эти деньги на прямые закупки оружия, однако они будут потрачены на инвестиции в военную промышленность и на военно-инфраструктурные проекты.

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