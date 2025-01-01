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В Геральдическом совете оценили возможность смены флага и герба России

Герольдмейстер Вилинбахов: герб и флаг России не изменятся, пока есть Россия
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Российские герб и флаг не изменятся, пока есть Россия. Об этом заявил государственный герольдмейстер, глава Геральдического совета при президенте РФ Георгий Вилинбахов, передает РИА Новости.

По его словам, у любого государства есть вербальная, знаковая и музыкальная формы обозначения.

«Точно так же, как вербальная форма неизменяема, почему должна меняться знаковая форма обозначения государства?... Герб и флаг нынешние - это знаковая форма России. Значит они могут измениться только в том случае, если не будет России», — заявил герольдмейстер.

Вилинбахов отметил, что если бы был Советский Союз, то символика была бы другой. Он подчеркнул, что герб и флаг РФ имеют очень долгую историю и граждане должны гордиться ей.

История российского герба насчитывает более 500 лет, а флаг — более 300 лет.

До этого доцент Финансового университета при правительстве РФ Павел Данилин заявил, что государственный флаг является одним из самых сильных символов России. По его словам, российский флаг – это символ свободы и независимости. Он отметил, что триколор олицетворяет государственность, единство и верность традиционным ценностям, является неотъемлемой частью российской идентичности.

Ранее в грузинском храме повесили российский флаг с гербом.

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