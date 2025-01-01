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В Греции прокомментировали председательство Польши в Совете ЕС

Экс-депутат Мариас: Польше придется исправлять ошибки десятилетней давности
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Global Look Press

Бывший депутат Европарламента, профессор институтов ЕС в Университете Крита Нотис Мариас заявил, что Польше во время председательства страны в Совете ЕС придется исправлять собственные ошибки десятилетней давности в сфере сельского хозяйства. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, действия Варшавы нанесли ущерб европейским фермерам и животноводам. Экс-депутат уточнил, что вопросы европейского сельского хозяйства и животноводства, и в частности Единой сельскохозяйственной политики (ЕСХП), также будет представлять большой интерес для правительства премьер-министра страны Дональда Туска.

«Огромные выступления фермеров в начале 2024 года во Франции, Германии, Бельгии, Италии, Испании, Греции и других странах ЕС чрезвычайно ясно высветили проблемы, с которыми столкнулись европейские фермеры в результате безрассудного открытия европейской экономики для массового импорта сельскохозяйственной и животноводческой продукции из третьих стран», — отметил Мариас.

До этого портал Do Rzeczy писал, что премьер-министр Польши Дональд Туск за первый год нового срока на должности навредил республике больше, чем за предыдущие семь лет своего правления.

Ранее Польша предложила ЕС отменить торговые привилегии Украины.

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