Зеленский в новогоднем обращении рассказал украинцам про Трампа

В своем новогоднем обращении к украинцам президент Украины Владмир Зеленский выразил уверенность в том, что Дональд Трамп стремится к миру. Видео опубликовано в Telegram-канале главы государства.

В 20-минутном выступлении он рассказал о возвращении 1358 военных из плена за 2024 год (всего с начала конфликта — 3956), а также о том, что украинская ПВО сбила 1310 ракет.

Зеленский отметил, что ВСУ вернули «войну домой, в Россию», упомянув Курскую область. В обращении были показаны кадры, на которых украинские военные снимают российский триколор с административного здания.

Кроме того, глава Украины говорил о Соединенных Штатах. На фоне его речи скульптура Родина-мать в Киеве была окрашена в цвета американского флага. Зеленский подчеркнул, что Америка поддерживала Украину с первых дней конфликта и выразил надежду на ее помощь во время подписания мирного соглашения. Он считает, что Трамп способен принести мир, добавив, что любое потенциальное соглашение не должно просто «обнулять» конфликт, а должно учитывать ответственность России.

«У меня нет сомнений, что новый президент США хочет и может достичь мира и положить конец агрессии. Он понимает, что это невозможно без остановки агрессии. Это не просто конфликт двух сторон, это полномасштабная агрессия безумного государства против цивилизованного», — отметил он. Зеленский также выразил уверенность в том, что у США есть возможности «принудить» Россию к справедливому миру и пообещал в 2025 году сделать все возможное для завершения войны.

Ранее Зеленский назначил нового главу департамента контрразведки СБУ.