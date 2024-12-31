Правительство РФ утвердило правила предоставления сведений в РКН о блогерских каналах

Правительство России утвердило правила включения в реестр Роскомнадзора (РКН) сведений о каналах в соцсетях и мессенджерах, аудитория которых превышает 10 тысяч человек. Соответствующее постановление было опубликовано на портале нормативных правовых актов.

Теперь владельцы страниц, на которые подписаны более 10 тысяч пользователей, должны будут подавать заявление о регистрации через портал «Госуслуги». С 1 ноября этот механизм функционировал в тестовом режиме.

«В документе учтен опыт использования сервиса «Госуслуг» для включения в специальный перечень Роскомнадзора владельцев каналов с 10 тыс. подписчиков», — отметили в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

При этом с 1 января 2025 года вступает в силу запрет на размещение рекламы на страницах, владельцы которых не зарегистрированы в Роскомнадзоре. В случае выявления нарушения соцсети будут обязаны ограничить доступ к таким каналам.

28 декабря сообщалось, что владельцы каналов и страниц в социальных сетях с аудиторией более 10 тыс. пользователей подали более 135 тыс. заявлений для регистрации своих страниц в Роскомнадзоре.

По данным на 6 декабря, 13 тыс. блогеров с аудиторией более 10 тыс. подписчиков получили отказ в регистрации своих ресурсов через портал «Госуслуги». В Роскомнадзоре назвали три основные причины отказа: пользователи не указывали на персональной странице номер, который присваивался им после подачи заявки, давали некорректную ссылку на страницу, которую необходимо внести в реестр, а также неправильно писали наименование страницы.

Ранее в Госдуме призвали запустить реестр блогеров, пропагандирующих традиционные ценности.