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Россиян предупредили о возможных провокациях ВСУ на Новый год

Депутат Колесник: ВСУ могут устроить россиянам какую-нибудь гадость на Новый год
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Efrem Lukatsky/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут устроить какую-нибудь провокацию на Новый год. Об этом заявил в разговоре с «Лентой.ру» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Какую-нибудь пакость совершить ВСУ могут. Собственно, это в стиле [президента Украины Владимира] Зеленского — какую-нибудь гадость устроить людям на Новый год», — сказал Колесник.

Это не значит, что граждане РФ «должны залезть в подвал» — праздники можно проводить нормально, отметил он.

Парламентарий призвал россиян не тревожиться, поскольку «есть люди, которые наш покой охраняют». По его словам, российские спецслужбы «четко научились работать» по предотвращению тех или иных провокаций.

При этом Колесник добавил, что все-таки не стоит терять бдительности.

24 декабря военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что Россия может атаковать Украину ракетами на Новый год в качестве «удара возмездия». Он отметил, что ВСУ к концу года «столько нагадили», что Вооруженные силы РФ могут нанести «удар возмездия», в том числе 2Орешником», чтобы не дать военному руководству Украины спокойно встретить Новый год. Россия может поставить их в такое положение, когда придется решать – продолжать боевые действия или предпринимать усилия по заключению мира, считает эксперт.

Ранее полковник Ходаренок рассказал, как будут развиваться события в зоне СВО в 2025 году.

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