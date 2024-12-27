Российским дипломатам удалось убедить большинство стран мира в том, что единственным путем урегулирования конфликта на Украине является устранение его первопричин. Об этом сообщается на официальном сайте министерства иностранных дел РФ.

Внешнеполитическое ведомство опубликовало заявление для СМИ, в котором подвело итоги своей работы в 2024 году.

«На западном направлении в условиях эскалации силовой, экономической, информационной и идеологической агрессии недружественных государств, российская дипломатия нейтрализовала попытки выдвижения ультимативных политических требований и обеспечила признание большинством государств мира безальтернативности урегулирования кризиса вокруг Украины путем устранения его первопричин», — говорится в тексте.

В министерстве пояснили, что для урегулирования конфликта необходимо сначала устранить нарушения прав российских граждан за рубежом и угрозы для национальной безопасности РФ. Речь идет о рисках, возникших в результате расширения НАТО.

Из сообщения следует, что Москва довела свою позицию до руководства ряда стран — членов Европейского союза (ЕС) и Североатлантического альянса. В том числе это касается США, Германии, Турции, Австрии, Словакии, Швейцарии, Ватикана, Венгрии и Мальты.

Ранее в Совете Федерации РФ рассказали, от чего зависит приближение мира.