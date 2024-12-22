Венгерский политолог заявил, что Зеленский выжидает инаугурации Трампа

Украина будет готова обсуждать перемирие с РФ после того, как избранный президент США Дональд Трамп официально вступит в должность. Об этом заявил венгерский политолог Дьердь Ногради, пишет РИА Новости.

По мнению эксперта, украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в любом случае придется пересмотреть свою позицию по переговорам с Москвой. В то же время он выразил уверенность, что глава государства будет дожидаться инаугурации нового хозяина Белого дома.

«До инаугурации Трампа предложение [о перемирии] не примут. А после надо понять, что Трамп не равен [действующему президенту США Джо] Байдену, концепция республиканцев совершенно не такая, как у демократов», — отметил Ногради.

Он добавил, что после вступления в должность избранного американского лидера Зеленскому придется многое поменять в своей внешней политике. Но до тех пор Киев продолжит придерживаться уже известного курса, резюмировал политолог.

22 декабря британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Дональд Трамп активизировал дискуссии о мирных переговорах по Украине. Как сказал эксперт, такой эффект возымели слова будущего хозяина Белого дома о том, что после инаугурации он сможет добиться завершения конфликта всего за 24 часа.

Ранее американский офицер рассказал о трех вариантах окончания боевых действий на Украине.