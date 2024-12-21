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Пентагон испытал новые дальнобойные ракеты

РИА Новости: Пентагон провел испытания двух новых дальнобойных ракет
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Shutterstock

Американское оборонное ведомство провело испытания двух новых дальнобойных ракет для армии США. Об этом говорится в материале РИА Новости.

Как отмечается, речь идет о гиперзвуковом оружии большой дальности (система Long-Range Hypersonic Weapon, LRHW), а также о высокоточной ракете (Precision Strike Missile, PrSM).

LRHW испытали в декабре на мысе Канаверал: ракета вышла на запланированную траекторию и точно поразила выбранную цель. Это был первый успешный пуск, поскольку ранее эти ракеты падали.

Упомянутая система несет в себе ракету AUR в транспортно-пусковом контейнере, а также боевой блок C-HGB. Отмечается, что C-GHB может достигать скорости как минимум в 5 Махов.

В свою очередь, PrSM разработана американским концерном Lockheed Martin на замену в армии США ракетам ATACMS.

Как сообщается в материале, не исключено, что в Пентагоне примут решение испытать новые ракеты PrSM в боевых условиях на Украине. В этой связи их появление в ВСУ возможно, отмечает агентство.

До этого сообщалось, что министерство обороны США заключило контракт с оборонно-строительной корпорацией Northrop Grumman на сумму почти 3,5 миллиарда долларов для проектирования и строительства самолета «судного дня» E-130J.

Ранее Вашингтон сократил поставки ракет Javelin Киеву.

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