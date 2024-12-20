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В МИД РФ рассказали, против кого нужно вводить санкции из-за «Северных потоков»

Захарова: санкции по «Севпотокам» нужно вводить против Байдена и Нуланд
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила, что санкции из-за подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» нужно вводить против президента США Джо Байдена и бывшей замглавы Госдепа США Виктории Нуланд.

По словам Захаровой, к уничтожению газопроводов призывали именно Байден и Нуланд.

«Если администрация Байдена против кого-то и хочет на данном этапе ввести санкции в связи с «Северными потоками», так это надо делать против Байдена и Нуланд», — отметила Захарова.

До этого «Интерфакс» сообщал, что Госдеп США в среду объявил о внесении некоторых подсанкционных компаний и судов, связанных со строительством газопровода «Северный поток — 2».

В новый список рестрикций были включены Nord Stream 2 AG, семь компаний, занимающихся перевозками, а также федеральное государственное бюджетное учреждение «Морская спасательная служба».

Ранее в Германии предложили восстановить газопровод «Северный поток».

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