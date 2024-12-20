Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Премьер Словакии призвал ЕС поддержать бразильско-китайский план по Украине

Фицо призвал ЕС сотрудничать с Китаем и Бразилией по урегулированию на Украине
close
Nadja Wohlleben/Reuters

Европейский союз должен сотрудничать с Китаем и Бразилией по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо по итогам саммита ЕС, сообщает ТАСС.

«Очень важно, чтобы ЕС [в реализации] мирного проекта теснее сотрудничал со странами, у которых сформировалось очень четкое решение по поводу мирного решения [конфликта]. Это Китай и Бразилия», — сказал он.

По словам Фицо, президент Украины Владимир Зеленский отвергает любое перемирие. Премьер Словакии подчеркнул, что нежелание заключить мир — это позиция не только Зеленского, но и «большой части Евросовета».

До этого лидер оппозиционного немецкого блока ХДС/ХСС и кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц предложил создать европейскую контактную группу, которая выработает общую позицию по завершению конфликта на Украине.

По его словам, в течение следующих «недель и месяцев» не должно быть каких-то отдельных мирных инициатив в Европе, поскольку нужно выработать единое мнение.

Ранее Фицо заявил, что Братислава высоко оценивает бразильско-китайский план урегулирования конфликта на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами