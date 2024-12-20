Фицо призвал ЕС сотрудничать с Китаем и Бразилией по урегулированию на Украине

Европейский союз должен сотрудничать с Китаем и Бразилией по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо по итогам саммита ЕС, сообщает ТАСС.

«Очень важно, чтобы ЕС [в реализации] мирного проекта теснее сотрудничал со странами, у которых сформировалось очень четкое решение по поводу мирного решения [конфликта]. Это Китай и Бразилия», — сказал он.

По словам Фицо, президент Украины Владимир Зеленский отвергает любое перемирие. Премьер Словакии подчеркнул, что нежелание заключить мир — это позиция не только Зеленского, но и «большой части Евросовета».

До этого лидер оппозиционного немецкого блока ХДС/ХСС и кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц предложил создать европейскую контактную группу, которая выработает общую позицию по завершению конфликта на Украине.

По его словам, в течение следующих «недель и месяцев» не должно быть каких-то отдельных мирных инициатив в Европе, поскольку нужно выработать единое мнение.

Ранее Фицо заявил, что Братислава высоко оценивает бразильско-китайский план урегулирования конфликта на Украине.