Опальный экс-глава правительства Каталонии объявил о возвращении в Испанию

Бывший глава автономного правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил в соцсети X, что решил вернуться в Испанию впервые после того, как в 2017 году бежал из страны. Там опального политика ждет арест.

8 августа в парламенте Каталонии пройдут дебаты по кандидатуре представителя Партии социалистов Каталонии Сальвадора Ильи на пост лидера автономного сообщества. В своем посте Пучдемон сообщил, что вернется в страну для участия в данном мероприятии. Его сторонники уже объявили о том, что встретят политика 8 августа в 9:00 по местному времени (10:00 мск) в Барселоне.

Пучдемон возглавлял правительство Каталонии во время незаконного референдума о независимости в 2017 году. После провала процесса отделения от Испании политик бежал в Бельгию. Суд в Испании требует экстрадировать Пучдемона для последующего ареста по делу о сепаратизме и растрате госсредств.

В марте Пучдемон заявил, что выдвинет свою кандидатуру на грядущих парламентских выборах в Каталонии. До этого политик потребовал от исполняющего обязанности премьер-министра Испании Педро Санчеса признания каталонцев как нации.

Ранее суд ЕС восстановил неприкосновенность экс-лидера Каталонии Пучдемона.