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Госдума РФ одобрила создание попечительского совета РАН

Госдума РФ приняла законопроект о создании попечительского совета РАН

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Государственная дума РФ в ходе пленарного заседания приняла во втором и третьем чтениях законопроект, предполагающий создание попечительского совета Российской академии наук (РАН). Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

Из заявления следует, что законодательную инициативу на рассмотрение в ГД РФ внес глава государства Владимир Путин. Всего в попечительский совет РАН будут входить не более 20 членов, в их числе — президент Российской академии наук.

Руководить деятельностью попечительского совета РАН будет непосредственно российский лидер. Кроме того, он займется формированием его состава.

«У попечительского совета две ключевые задачи: первая — максимально использовать потенциал РАН для развития науки и техники в нашей стране; вторая — открытие новых региональных представительств РАН», — рассказал первый заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

В публикации говорится, что члены попечительского совета РАН будут рассматривать вопросы продвижения важнейших научных открытий и разработок. При этом ключевой целью данной деятельности станет обеспечение технологического суверенитета РФ.

Ранее президент РФ высказался об укреплении технологического суверенитета страны.

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