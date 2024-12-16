В США назвали новую горячую точку в конфликте России и НАТО

Прибалтика стала новой горячей точкой, в которой происходит конфликт интересов России и НАТО. Об этом заявила американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам неназванных западных чиновников, российские корабли в Балтийском море якобы стали чаще делать предупредительные выстрелы по судам альянса. Они отметили, что подобная тенденция началась после начала украинского конфликта.

Также источники газеты обвинили Россию в создании помех для воздушного движения в Прибалтике. По их данным, российская сторона совершает «опасные маневры» с использованием истребителей.

10 декабря директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что дальнейшая эскалация со стороны Запада не приведет к истощению России, но приблизит стратегическое поражение самих западных стран. По его мнению, при необходимости в конфликт могут заставить вступить жителей Прибалтики, Восточной Европы, а в перспективе и Германии.

Ранее генсек НАТО оценил инициативу Польши по укреплению границ с Россией.