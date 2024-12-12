Протесты в Грузии финансируются странами Запада через либеральные фонды. Об этом в беседе с РИА Новости заявила грузинская правозащитница Нана Какабадзе.

«Протесты финансируются на сегодняшний день со стороны либеральных фондов. Они выполняют заказы Запада, но они не учитывают интересы Грузии», — подчеркнула она.

По словам правозащитницы, упомянутым ею фондам не интересна сама ситуация в Грузии, они просто занимаются выполнением «того заказа, который они получают со стороны Запада».

До этого американская газета The New York Times писала, что США стремятся повлиять на протесты в Грузии посредством некоммерческих организаций и поддержки беспорядков.

Как отмечалось в материале, крупные державы «часто вмешивались в конфликты в этом регионе». Соединенные Штаты Америки и их европейские союзники, писала NYT, пытаются повлиять на события в Грузии, поддерживая некоммерческие организации и слои населения, стремящиеся приблизить страну к Западу. Такой шаг «раздражал» правительство Грузии, отмечает издание.

Ранее в ЕС анонсировали новые меры в отношении Грузии.