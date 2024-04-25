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США обвинили Россию в разработке спутника с ядерным устройством

Салливан: США уверены, что РФ разрабатывает спутник с ядерным устройством

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Susan Walsh/AP

США уверены, что Россия ведет разработку спутника, способного нести ядерное устройство. С таким заявлением выступил помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан.

Высказывание последовало после голосования в Совбезе ООН, во время которого Россия наложила вето на предложенную США и Японией резолюцию о запрете на размещение ядерного оружия в космосе.

«По оценкам Соединенных Штатов, Россия разрабатывает новый спутник с ядерным устройством. Мы слышали, как президент Путин публично заявил, что Россия не намерена размещать ядерное оружие в космосе. Но если бы это было так, Россия не наложила бы вето на эту резолюцию», — отметил Салливан.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия была вынуждена наложить вето на американо-японский проект резолюции СБ ООН о ядерном оружии в связи с тем, что ее поправки о полном запрете размещения оружия в космосе были проигнорированы. В связи с этим РФ намерена представить в Совбез ООН свой проект резолюции на ту же тему.

Голосование по вопросу запрета ядерного оружия в космосе прошло в Совбезе ООН 24 апреля.

Ранее в МИД России пообещали сохранить космос мирным и без ударных средств.

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