США обвинили Россию в разработке спутника с ядерным устройством

США уверены, что Россия ведет разработку спутника, способного нести ядерное устройство. С таким заявлением выступил помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан.

Высказывание последовало после голосования в Совбезе ООН, во время которого Россия наложила вето на предложенную США и Японией резолюцию о запрете на размещение ядерного оружия в космосе.

«По оценкам Соединенных Штатов, Россия разрабатывает новый спутник с ядерным устройством. Мы слышали, как президент Путин публично заявил, что Россия не намерена размещать ядерное оружие в космосе. Но если бы это было так, Россия не наложила бы вето на эту резолюцию», — отметил Салливан.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия была вынуждена наложить вето на американо-японский проект резолюции СБ ООН о ядерном оружии в связи с тем, что ее поправки о полном запрете размещения оружия в космосе были проигнорированы. В связи с этим РФ намерена представить в Совбез ООН свой проект резолюции на ту же тему.

Голосование по вопросу запрета ядерного оружия в космосе прошло в Совбезе ООН 24 апреля.

Ранее в МИД России пообещали сохранить космос мирным и без ударных средств.