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МИД заявил, что передача Украине российских активов ударит по США

МИД: воровство активов РФ ударит по США и дестабилизирует мировой порядок

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Передача российских активов Украине ударит по США и находящимся под их влиянием странам, дестабилизировав мировой порядок, основанный на правилах. Об этом заявил МИД России, комментируя решение администрации США о выделении кредита Украине с использованием доходов от замороженных российских активов.

«Воровство российских активов ударит по самим США и их сателлитам, дестабилизировав и без того уходящий в Лету «миропорядок, основанный на правилах», — говорится в заявлении ведомства.

В МИД считают, что этот кредит все равно не поможет Украине, так как дыры в ее бюджетах залатать не получится даже в масштабах одной из стран «Большой семерки», например Канады.

При этом «подконтрольной США мировой финансовой системе», которая опирается на доллар как глобальную резервную валюту и инструмент международных расчетов, это уже нанесло серьезный ущерб, уверены во внешнеполитическом ведомстве.

11 декабря глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что Россия не сможет получить замороженные активы до тех пор, пока они не будут использованы для восстановления Украины.

Ранее Захарова заявила об авральном режиме работы администрации Байдена из-за Украины.

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