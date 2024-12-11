Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Журналист высмеял попытку Каллас указать Трампу, как вести себя с Россией

Журналист Боуз окрестил Каллас новичком, который учит ветерана политики Трампа

close
Johanna Geron/Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз высмеял попытку главы евродипломатии Кайи Каллас диктовать избранному президенту США Дональду Трампу, как вести себя с Россией. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

По его словам, Кая Каллас, эстонский новичок, уже «учит» ветерана политики Дональда Трампа и утверждает, что от замороженных активов России ничего не осталось.

Кроме того, Боуз напомнил ее слова о том, что у Москвы есть законные требования к Западу по поводу ее замороженных активов.

До этого Кая Каллас заявила избранному президенту США Дональду Трампу, что тот должен быть «сильным» в отношениях с Россией, чтобы иметь возможность влиять на Китай. Каллас добавила, что помощь Украине со стороны США является сигналом для Китая в ситуации со статусом Тайваня.

Она также выражала сомнения, что от замороженных активов России что-то осталось.

Ранее сенатор Пушков высмеял попытку Каллас указать Трампу, как вести себя с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами