Ирландский журналист Чей Боуз высмеял попытку главы евродипломатии Кайи Каллас диктовать избранному президенту США Дональду Трампу, как вести себя с Россией. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

По его словам, Кая Каллас, эстонский новичок, уже «учит» ветерана политики Дональда Трампа и утверждает, что от замороженных активов России ничего не осталось.

Кроме того, Боуз напомнил ее слова о том, что у Москвы есть законные требования к Западу по поводу ее замороженных активов.

До этого Кая Каллас заявила избранному президенту США Дональду Трампу, что тот должен быть «сильным» в отношениях с Россией, чтобы иметь возможность влиять на Китай. Каллас добавила, что помощь Украине со стороны США является сигналом для Китая в ситуации со статусом Тайваня.

Она также выражала сомнения, что от замороженных активов России что-то осталось.

Ранее сенатор Пушков высмеял попытку Каллас указать Трампу, как вести себя с Россией.